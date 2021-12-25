Боба Фетт и имперский штурмовик ворвались в Fortnite
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В магазине Fortnite очередное пополнение. В честь скорой премьеры сериала «Книга Бобы Фетта» в королевскую битву добавили самого известного наёмника Далёкой-далёкой галактики.
Героя можно приобрести за 2300 В-баксов в комплекте, куда входят:
- корабль «Огневержец» (дельтаплан) — отдельно за 1200 В-баксов
- посох «Гаффи» (кирка) — отдельно за 800 В-баксов
- персонаж Боба Фетт — отдельно за 1500 В-баксов.
Однако это не всё по Star Wars в магазине: также вернули Имперского штурмовика (1500 В-баксов), анимацию удушения (200 В-баксов) и дельтаплан в виде V-бомбардировщика (1200 В-баксов).
Ранее в Fortnite уже появлялись многие герои «Звёздных войн», включая героев новой трилогии и даже Мандалорца. Последнего вместе с малышом Йодой добавили ровно год назад с началом тематического сезона.
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