Создатели Genshin Impact дарят промокоды в честь обновления 2.4

MiHoYo представила подробности обновления 2.4 для Genshin Impact. Апдейт выйдет 5 января и добавит в приключение локацию Энканомия и новых героев в молитвы.
В Энканомии Путешественникам предстоит раскрыть тайны древней цивилизации. В подводной локации появятся новые головоломки и враги, а также будет реализовано динамическое освещение. Разработчики показали в действии новых героинь: четырёхзвёздочную Юнь Цзинь и пятизвёздочную Шэнь Хэ. Также с выходом обновления 2.4 в стандартную молитву попадёт Горо, который до 4 января доступен в «Пиршестве они».
Помимо этого, создатели Genshin Impact представили промокоды на получение камней истока и других наград. Активировать их можно в течение суток. Приключение доступно на ПК, PS4, PS5, iOS и Android.
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