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Редакция PlayStation выбрала лучшие игры 2021 года

Редакция PlayStation выбрала лучшие игры 2021 года
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Редакция PlayStatio Blog подвела итоги 2021 года и назвала лучшие игры, вышедшие на PS4 и PS5 за последние 12 месяцев. В рейтинг попали не только эксклюзивы, но и общедоступные тайтлы. Авторы отметили их важность для жанра и общий уровень качества.

  • Hitman 3. Сотрудникам понравилась изобретательность стелс-экшена и в особенности уровень Dartmoor — в нём можно переодеться в частного детектива и раскрыть преступление в стиле Шерлока Холмса.
  • It Takes Two. Редакция отмечает многожанровость кооперативного произведения Hazelight и приятный юмор. Игру назвали «впечатляющей», а также напомнили о главной награде на The Game Awards 2021.
  • Disco Elysium: The Final Cut. Озвученное переиздание уже культовой RPG от эстонской студии ZA/UM попало в топ редакции как игра с колоритными персонажами и цепляющей историей. Они просят не проходить мимо, если вы любите запоминающиеся сюжеты.
  • Returnal. Сотрудники похвалили космический экшен за очень интересную прогрессию и отзывчивое управление. Они отметили, что это одна из лучших игр с показом наглядных преимуществ геймпада DualSense с его тактильной отдачей и триггерами.
  • Resident Evil Village. Редакция назвала хоррор с Леди Димитреску компиляцией лучших идей RE4 и RE7. Это захватывающий экшен, сумевший угодить как новичкам серии, так и её ветеранам.
  • Chicory: A Colorful Tale. Сотрудники отметили невероятный стиль боевика-раскраски. Хоть игра и может показаться весёлой, она отлично показывает, что такое «Синдром самозванца».
  • Ratchet and Clank: Rift Apart. Редакция назвала её «шедевром, раскрывающим улучшенные возможности PS5». Отмечаются идеальная реализация контроллера DualSense, невероятная анимация и трогательная история дружбы.
  • Doki Doki Literature Club. Вместо каких-либо слов Кристен Зитани написала стихотворение про «психологический аниме-ужас».
  • Hades. Последнее на данный момент творение Supergiant Games редакция назвала примером идеального рогалика с кучей диалогов и плавным игровым процессом. «От игры почти невозможно оторваться».
  • Kena: Bridge of Spirits. Сотрудникам Sony очень понравилась анимация в дебютном проекте Ember Labs. Отдельно они отметили невероятно милых персонажей и зверушек, а также приятный сказочный сеттинг.
  • Psychonauts 2. Сиквел парапсихологического экшена Тима Шейфера — одно из лучших творений игровой индустрии, считает редакция PlayStation Blog. Double Fine удалось сплести увлекательную историю и найти идеальный баланс между фирменными шутками и трогательными моментами.
  • Little Nightmares II. Сотрудники редакции отметили невероятно жуткую атмосферу и интересные головоломки. По их словам, проект иногда пробивает до жути, но оторваться от него до самых титров попросту невозможно.
  • Life is Strange: True Colors. Историю Алекс назвали невероятно эмоциональной. Отдельно похвалили атмосферу и очень продуманных персонажей, которым невозможно не сопереживать.
  • Deathloop. Новую игру от Arkane обласкали со всех сторон: от невероятного дизайна в стиле 1960-х до множества приёмов главного героя.
  • «Стражи Галактики». Приключение знаменитых наёмников назвали образцовым. Помимо красивых пейзажей и увлекательной истории, экшен переполнен хитами 1980-х, которые «задают победоносное настроение».
  • Death’s Door. Авторам топа очень понравились сложные бои с боссами и мирные эпизоды. Редакция назвала игру увлекательным приключением, в которое хочется вернуться вновь и вновь.

Ранее свои игры года выбрали читатели PlayStation Blog. Их мнение в целом совпадает с редакцией блога, однако есть отличия!

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