Редакция PlayStation выбрала лучшие игры 2021 года
Поделиться
Редакция PlayStatio Blog подвела итоги 2021 года и назвала лучшие игры, вышедшие на PS4 и PS5 за последние 12 месяцев. В рейтинг попали не только эксклюзивы, но и общедоступные тайтлы. Авторы отметили их важность для жанра и общий уровень качества.
- Hitman 3. Сотрудникам понравилась изобретательность стелс-экшена и в особенности уровень Dartmoor — в нём можно переодеться в частного детектива и раскрыть преступление в стиле Шерлока Холмса.
- It Takes Two. Редакция отмечает многожанровость кооперативного произведения Hazelight и приятный юмор. Игру назвали «впечатляющей», а также напомнили о главной награде на The Game Awards 2021.
- Disco Elysium: The Final Cut. Озвученное переиздание уже культовой RPG от эстонской студии ZA/UM попало в топ редакции как игра с колоритными персонажами и цепляющей историей. Они просят не проходить мимо, если вы любите запоминающиеся сюжеты.
- Returnal. Сотрудники похвалили космический экшен за очень интересную прогрессию и отзывчивое управление. Они отметили, что это одна из лучших игр с показом наглядных преимуществ геймпада DualSense с его тактильной отдачей и триггерами.
- Resident Evil Village. Редакция назвала хоррор с Леди Димитреску компиляцией лучших идей RE4 и RE7. Это захватывающий экшен, сумевший угодить как новичкам серии, так и её ветеранам.
- Chicory: A Colorful Tale. Сотрудники отметили невероятный стиль боевика-раскраски. Хоть игра и может показаться весёлой, она отлично показывает, что такое «Синдром самозванца».
- Ratchet and Clank: Rift Apart. Редакция назвала её «шедевром, раскрывающим улучшенные возможности PS5». Отмечаются идеальная реализация контроллера DualSense, невероятная анимация и трогательная история дружбы.
- Doki Doki Literature Club. Вместо каких-либо слов Кристен Зитани написала стихотворение про «психологический аниме-ужас».
- Hades. Последнее на данный момент творение Supergiant Games редакция назвала примером идеального рогалика с кучей диалогов и плавным игровым процессом. «От игры почти невозможно оторваться».
- Kena: Bridge of Spirits. Сотрудникам Sony очень понравилась анимация в дебютном проекте Ember Labs. Отдельно они отметили невероятно милых персонажей и зверушек, а также приятный сказочный сеттинг.
- Psychonauts 2. Сиквел парапсихологического экшена Тима Шейфера — одно из лучших творений игровой индустрии, считает редакция PlayStation Blog. Double Fine удалось сплести увлекательную историю и найти идеальный баланс между фирменными шутками и трогательными моментами.
- Little Nightmares II. Сотрудники редакции отметили невероятно жуткую атмосферу и интересные головоломки. По их словам, проект иногда пробивает до жути, но оторваться от него до самых титров попросту невозможно.
- Life is Strange: True Colors. Историю Алекс назвали невероятно эмоциональной. Отдельно похвалили атмосферу и очень продуманных персонажей, которым невозможно не сопереживать.
- Deathloop. Новую игру от Arkane обласкали со всех сторон: от невероятного дизайна в стиле 1960-х до множества приёмов главного героя.
- «Стражи Галактики». Приключение знаменитых наёмников назвали образцовым. Помимо красивых пейзажей и увлекательной истории, экшен переполнен хитами 1980-х, которые «задают победоносное настроение».
- Death’s Door. Авторам топа очень понравились сложные бои с боссами и мирные эпизоды. Редакция назвала игру увлекательным приключением, в которое хочется вернуться вновь и вновь.
Ранее свои игры года выбрали читатели PlayStation Blog. Их мнение в целом совпадает с редакцией блога, однако есть отличия!
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
09:33
-
09:23
-
08:32
- 26 декабря 2021
-
22:54
-
19:00
-
18:56
-
17:16
-
16:24
-
16:18
-
13:37
-
12:47
- 25 декабря 2021
-
19:23
-
19:21
-
19:00
-
17:57
-
16:51
-
16:40
-
16:14
-
15:47
-
15:22
- 24 декабря 2021
-
22:36
-
21:43
-
21:12
-
20:04
-
19:58
-
19:17
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
17:45
-
17:19
-
16:32
-
16:13
-
14:33
-
14:21
Партнерский контент