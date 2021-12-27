Авторы Final Fantasy 16 перенесли показ игры на весну 2022 из-за пандемии

Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида поделился деталями разработки проекта. Он отметил, что авторы не смогут показать игру в этом году, хотя и обещали это сделать. Теперь полноценная презентация должна состояться весной 2022-го.
По словам Ёсиды, всему виной пандемия и её ограничения. Авторы стали намного медленнее работать из дома и ещё больше зависеть от аутсорс-команд из других стран. Презентация почти готова, однако разработчики хотят показать первый геймплейный трейлер в наилучшем состоянии.
В ближайшее время команда займётся полировкой игры: доснимет кат-сцены, доработает боевую систему и улучшит оптимизацию. Первый показ геймплея, по словам Ёсиды, должен состояться уже весной 2022 года.
Final Fantasy XVI создаётся только для PS5. Даты выхода у проекта пока нет.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 декабря 2021
-
11:21
-
10:52
-
10:47
-
10:09
-
09:33
-
09:23
-
08:32
- 26 декабря 2021
-
22:54
-
19:00
-
18:56
-
17:16
-
16:24
-
16:18
-
13:37
-
12:47
- 25 декабря 2021
-
19:23
-
19:21
-
19:00
-
17:57
-
16:51
-
16:40
-
16:14
-
15:47
-
15:22
- 24 декабря 2021
-
22:36
-
21:43
-
21:12
-
20:04
-
19:58
-
19:17
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
17:45
-
17:19