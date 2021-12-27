Rockstar обновила логотип Bully — возможный намёк на ремастер или сиквел?

Пользователи обнаружили новый логотип Bully на сайте Rockstar Games. И сразу же сочли это за намёк на будущий анонс либо переиздания оригинальной игры, либо полноценной второй части.

Конечно же, Rockstar никак не прокомментировала ситуацию. Аккаунт Bully2Source, собирающий всевозможные слухи и факты о Bully 2, сообщил, что логотип сменили уже какое-то время назад. И нельзя с полной уверенностью сказать, что это намёк на новую игру или ремастер оригинала.

Известный инсайдер Том Хендерсон ранее сообщил, что Bully 2 могла появиться на The Game Awards 2021, но что-то пошло не так. Проект уже какое-то время создают внутренние студии компании, а анонс должен был стать сюрпризом. Так или иначе лучше дождаться официальной информации от разработчиков, которая может появиться ещё не скоро.

Оригинальная Bully вышла в 2006 году и совмещала в себе идеи GTA и школьные будни трудных подростков. Игроки и критики очень тепло приняли проект: на агрегаторе Metacritic у произведения в среднем 87 из 100 от прессы и 8,9 из 10 от фанатов.

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