Геймдиректор Elden Ring не планирует когда-либо играть в свою же игру

Геймдиректор Elden Ring Хидетака Миядзаки дал небольшое интервью журналу Edge. В нём он объяснил, почему не оценит собственную игру, и рассказал о значимой роли колец в игре.
В первую очередь Хидетака сообщил о своей политике: «Не играй в собственные игры». По его словам, в Elden Ring интереснее всего играть именно новичку: исследовать большой открытый мир и поражаться случайным находкам.
Я, наверное, не стану играть в Elden Ring, потому что это игра, которую я сделал сам. Это моя личная политика. Я не смогу испытать те же эмоции, что испытает новичок в игре. Но если вдруг, то она стала бы близка к моему внутреннему идеалу экшена в открытом мире.
Также разработчик прокомментировал геймплейное изменение по сравнению с Dark Souls 3. В ней у персонажа было 4 кольца на выбор, а в Elden Ring их станет 2. При этом это уже не кольца, а «талисманы». По словам Миядзаки, авторы хотели подчеркнуть уникальное положение колец во вселенной игры и придать им ещё бóльшей значимости.
Да, у нас были кольца как предметы экипировки в предыдущих играх. Однако талисманы позволили нам разнообразить геймплейные элементы и освежить их.
Конечно же, кольца в Elden Ring можно носить на пальцах, но почти все они — уникальные сюжетные предметы. Мы хотели, чтобы они занимали особое положение в мире игры.
Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК и консолях. Тем временем в сети уже есть спойлеры сюжета из слитой озвучки в 8 часов, а в Срединные земли заглянул Си Джей из GTA: San Andreas.
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