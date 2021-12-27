«ВандаВижен» стал самым скачиваемым сериалом у пиратов в 2021 году

Аналитический сервис TorrentFreak подвёл итоги года по скачиваниям сериалов на пиратских сервисах. В топ-10 попали все шоу четвёртой фазы киновселенной Marvel, а лидером стала «ВандаВижен». По мнению аналитиков, это произошло в том числе из-за недоступности сервиса Disney+ во многих регионах.

Помимо проектов Marvel, в чарт попали сериалы Netflix: «Ведьмак» и «Аркейн». Замкнули десятку «Рик и Морти» и «Колесо времени».

10 самых скачиваемых сериалов 2021 года у пиратов

«ВандаВижен» «Локи» «Ведьмак» «Сокол и Зимний солдат» «Соколиный глаз» «Что, если…?» «Основание» «Рик и Морти» «Аркейн» «Колесо времени»

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!