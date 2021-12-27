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«ВандаВижен» стал самым скачиваемым сериалом у пиратов в 2021 году

«ВандаВижен» стал самым скачиваемым сериалом у пиратов в 2021 году
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Аналитический сервис TorrentFreak подвёл итоги года по скачиваниям сериалов на пиратских сервисах. В топ-10 попали все шоу четвёртой фазы киновселенной Marvel, а лидером стала «ВандаВижен». По мнению аналитиков, это произошло в том числе из-за недоступности сервиса Disney+ во многих регионах.

Помимо проектов Marvel, в чарт попали сериалы Netflix: «Ведьмак» и «Аркейн». Замкнули десятку «Рик и Морти» и «Колесо времени».

10 самых скачиваемых сериалов 2021 года у пиратов

  1. «ВандаВижен»
  2. «Локи»
  3. «Ведьмак»
  4. «Сокол и Зимний солдат»
  5. «Соколиный глаз»
  6. «Что, если…?»
  7. «Основание»
  8. «Рик и Морти»
  9. «Аркейн»
  10. «Колесо времени»

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