«ВандаВижен» стал самым скачиваемым сериалом у пиратов в 2021 году
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Аналитический сервис TorrentFreak подвёл итоги года по скачиваниям сериалов на пиратских сервисах. В топ-10 попали все шоу четвёртой фазы киновселенной Marvel, а лидером стала «ВандаВижен». По мнению аналитиков, это произошло в том числе из-за недоступности сервиса Disney+ во многих регионах.
Помимо проектов Marvel, в чарт попали сериалы Netflix: «Ведьмак» и «Аркейн». Замкнули десятку «Рик и Морти» и «Колесо времени».
10 самых скачиваемых сериалов 2021 года у пиратов
- «ВандаВижен»
- «Локи»
- «Ведьмак»
- «Сокол и Зимний солдат»
- «Соколиный глаз»
- «Что, если…?»
- «Основание»
- «Рик и Морти»
- «Аркейн»
- «Колесо времени»
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