Новую партию PS5 без бешеных наценок дадут купить 29 декабря

У энтузиастов появится последний шанс приобрести PlayStation 5 без диких наценок и не у перекупщиков в этом году. Продажа пройдёт в DNS уже 29 декабря в 09:00 мск.

Судя по сообщению магазина, никаких дополнительных механизмов для покупки не реализовано, поэтому надо просто вовремя успеть купить систему. Не надо ждать писем на почту, участвовать в лотереях или заниматься ещё чем-то. Просто добавьте в корзину и купите. Хотя зная, как сложно было купить в DNS видеокарты по аналогичной схеме, стоит запастись терпением. Сайт явно будет работать с перебоями.

Представители магазина отмечают, что доставка товара может задержаться, поскольку она выпадает на праздничные дни. Вдобавок неизвестно, какие комплекты консоли планируют продавать. С геймпадами, подписками, играми или ещё чём-то.

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