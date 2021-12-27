Sony хочет вернуть Эмму Стоун и сделать из неё Человека-паука

Инсайдер под ником Edwin сообщил о том, что Sony Pictures хочет сделать отдельный проект про Девушку-паука, а в главной роли компания видит только Эмму Стоун, которая сыграла Гвен Стейси в дилогии «Новый Человек-паук».

Конечно, информация может быть недостоверной, поскольку предоставил её инсайдер. Ранее Edwin рассказывал о «Человеке-пауке: Нет пути домой» и других проектах Sony и Marvel. Судьба Гвен Стейси сложилась печально. В дилогии «Новый Человек-паук» она была девушкой Питера и трагически погибла.

Последствия этого показали даже в «Нет пути домой», поскольку Питер и спустя годы не смог простить себя за то, что не спас Гвен. Вероятно, Эмму Стоун действительно могут вернуть и обыграть вариант с другой вселенной, в которой радиоактивный паук укусил именно Гвен, а не Питера.

26 декабря стало известно, что «Человек-паук: Нет пути домой» — первый фильм в период пандемии, который собрал $ 1 млрд.

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