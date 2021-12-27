Журналисты выбрали технически худшие игры 2021 года

Издание Dark Side of Gaming подвело итоги года. Журналисты опубликовали список худших высокобюджетных ПК-игр 2021 года в плане производительности и общего технического состояния проектов.

The Medium . Одна из первых игр нового поколения до сих пор страдает от непонятных глюков и странных подтормаживаний. Изображение в прямом смысле рвётся, и относительно починить проект смогли только спустя пару месяцев. DSOG отдельно отметили, что графика продукта никак не соотносится с его системными требованиями.

. Одна из первых игр нового поколения до сих пор страдает от непонятных глюков и странных подтормаживаний. Изображение в прямом смысле рвётся, и относительно починить проект смогли только спустя пару месяцев. DSOG отдельно отметили, что графика продукта никак не соотносится с его системными требованиями. Far Cry 6 . Несмотря на то что авторы использовали проверенный годами движок, избежать технических проблем вроде лагов и подгрузок не удалось. Редакторы издания напомнили о никудышной реализации трассировки лучей и очень странном паке текстур высокого разрешения, который практически ничего не меняет, при этом требуя 10 Гб видеопамяти.

. Несмотря на то что авторы использовали проверенный годами движок, избежать технических проблем вроде лагов и подгрузок не удалось. Редакторы издания напомнили о никудышной реализации трассировки лучей и очень странном паке текстур высокого разрешения, который практически ничего не меняет, при этом требуя 10 Гб видеопамяти. Crysis 2 и 3 Remastered. В переизданиях второго и третьего Crysis редакторы не увидели каких-то изменений по сравнению с оригиналом. Однако они были — в проектах появились непроизвольные подлагивания и сильные просадки частоты кадров, которые до сих пор не исправлены.

Halo Infinite . Последнюю на данный момент часть культовой серии приняли благосклонно, однако у неё есть свои технические проблемы. DSOG отмечает, что пострадали в основном владельцы «устаревших» видеокарт. При этом просадки частоты кадров так или иначе наблюдаются на любой сборке.

. Последнюю на данный момент часть культовой серии приняли благосклонно, однако у неё есть свои технические проблемы. DSOG отмечает, что пострадали в основном владельцы «устаревших» видеокарт. При этом просадки частоты кадров так или иначе наблюдаются на любой сборке. Final Fantasy 7 Remake Intergrade . Один из худших портов на ПК. Помимо странных подлагиваний на несколько секунд даже на топовых конфигурациях, разработчики предоставили всего несколько графических параметров. А ручной способ их изменить перекрыли на корню.

. Один из худших портов на ПК. Помимо странных подлагиваний на несколько секунд даже на топовых конфигурациях, разработчики предоставили всего несколько графических параметров. А ручной способ их изменить перекрыли на корню. Battlefield 2042 . DSOG называет 2042 худшей частью серии. Причём речь идёт не только об ужасных лагах, но и об общем отвратительном техническом состоянии и куче багов. Издание считает, что у шутера даже больше проблем, чем было у Cyberpunk 2077 на старте.

. DSOG называет 2042 худшей частью серии. Причём речь идёт не только об ужасных лагах, но и об общем отвратительном техническом состоянии и куче багов. Издание считает, что у шутера даже больше проблем, чем было у Cyberpunk 2077 на старте. Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition. Определённо, это «король» списка. Помимо миллиона багов и просадок FPS, авторы напоминают о судебных исках издателя на фанатские моды, а также намеренное замалчивание технического состояния переиздания. Это не только ужасные ремастеры, но и настоящее покушение на ностальгические чувства игроков.

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