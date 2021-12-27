Видео: в Red Dead Redemption 2 нашли баг с падающим с неба Датчем

Несмотря на невероятный уровень полировки Red Dead Redemption 2, даже у неё встречаются забавные баги и прочие ошибки. Так, пользователь Reddit под ником Sammysnoodles46 опубликовал видео с одной из них. Игрок просто прогуливался по Сан-Дени, как вдруг прямо с неба свалился лидер банды — Датч ван дер Линде.
Что самое забавное, при падении Датч, кажется, ничего себе не повредил. Он буднично поздоровался с Артуром и убежал от него со всех ног. Возможно, это была часть какого-то очередного беспроигрышного плана, кто знает. В комментариях пользователи сообщили, что видели похожие баги в Red Dead Online, но в одиночном режиме ещё не встречали.
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