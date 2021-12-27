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Фанат сделал игровой ПК в стиле корпорации Umbrella из Resident Evil

Фанат сделал игровой ПК в стиле корпорации Umbrella из Resident Evil
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Пользователь Reddit под ником 1YardLoss показал свой игровой ПК в стиле Resident Evil. Можно увидеть, что сверху красуется логотип корпорации Umbrella. Крышки от кулеров тоже выполнены в этом стиле.

Технических характеристик автор не предоставил, однако, судя по фото, компьютер точно можно назвать игровым. В нём как минимум есть система охлаждения и различные LED-подсветки. Среди цветов: красный, белый, синий и серый.

1YardLoss провёл систему охлаждения в виде спиральных труб, которые воссоздают резервуары, содержащие ампулы с Т-вирусом из Resident Evil 2. Аудитория в комментариях оценила работу. Многие отметили, что хотели бы себе подобный ПК.

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