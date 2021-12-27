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Фанаты сняли фильм про Дарта Малака из Star Wars: Knights of the Old Republic

Фанаты сняли фильм про Дарта Малака из Star Wars: Knights of the Old Republic
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Поклонники «Звёздных войн» из команды Unreal Cinema создали полнометражный фильм на основе Unreal Engine 5 под названием Malak: An Old Republic Story. Качество ленты поражает: во время просмотра появляется чувство, что смотришь произведение, выпущенное профессионалами.

Тёмная сторона возрождается… А с ней и лорд ситхов, беспощадный как никто другой — Дарт Малак. Испытайте рождение ситхов в фанатском короткометражном фильме по «Звёздным войнам».

В картине можно увидеть как полноценные бои на световых мечах, так и крупные диалоговые планы с лицевой анимацией. Пользователи в комментариях на YouTube похвалили фанатский проект и отметили, что это достойное зрелище для любого фаната франшизы.

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