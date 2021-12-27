У Apple требуют ввести другие способы оплаты. Иначе штраф в 4 млрд рублей

В конце октября 2021 года в России против Apple завели дело из-за политики компании. Она не позволяет уведомлять клиентов об альтернативных способах оплаты, а это нарушает закон о защите конкуренции.
Нидерландское управление по делам потребителей и рынков (ACM) потребовало от Apple уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты. В противном случае с американской компании запросят штраф в размере $ 56,5 млн (примерно 4,1 млрд рублей).
Ситуация получила развитие после обращения компании Match Group, владеющей приложением для знакомств Tinder. Представитель Apple дал комментарий изданию Gizmodo и отметил, что компания не согласна с обвинениями в нарушении закона.
Мы подали апелляцию, поскольку не согласны с таким решением. Apple не доминирует на рынке распространения программного обеспечения в Нидерландах. Наша компания инвестировала огромные ресурсы, помогая разработчикам приложений. Apple имеет право в соответствии с законодательством ЕС и Нидерландов получать плату с разработчиков приложений за услуги AppStore.
Как будет развиваться ситуация дальше — неизвестно. Вероятно, Apple придётся пойти на уступки и разрешить приложениям для знакомств использовать альтернативные способы оплаты.
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