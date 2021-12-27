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«Вечеринку Свинки Пеппы» дарят на iOS и Android

«Вечеринку Свинки Пеппы» дарят на iOS и Android
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Мобильную «Вечеринку Свинки Пеппы» раздают на iOS и Android. Ранее детская образовательная игра стоила 229 рублей. Игрокам необходимо помочь Свинке Пеппе подготовиться к вечеринке. Для этого создатели сделали шесть мини-игр с участием Пеппы, Джорджа и их родственников.

Мини-игры:

  • Составление приглашений на вечеринку и отправка их друзьям;
  • Разработка дизайна праздничных пакетов и наполнение подарками;
  • Приготовление праздничного торта с глазурью и свечами;
  • Игра с гостями в «Музыкальные стулья»;
  • Передача посылок;
  • Разбивание игрушки с подарками.

Разработчики отмечают, что «Вечеринка Свинки Пеппы» идеально подойдёт для детей, потому что в ней нет рекламы. В игру перенесли знакомых героев, музыку и эффекты по сериалу «Свинка Пеппа».

Мы прошли игру про Свинку Пеппу. Теперь этого не придётся делать вам Мы прошли игру про Свинку Пеппу. Теперь этого не придётся делать вам

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