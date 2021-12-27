«Вечеринку Свинки Пеппы» дарят на iOS и Android
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Мобильную «Вечеринку Свинки Пеппы» раздают на iOS и Android. Ранее детская образовательная игра стоила 229 рублей. Игрокам необходимо помочь Свинке Пеппе подготовиться к вечеринке. Для этого создатели сделали шесть мини-игр с участием Пеппы, Джорджа и их родственников.
Мини-игры:
- Составление приглашений на вечеринку и отправка их друзьям;
- Разработка дизайна праздничных пакетов и наполнение подарками;
- Приготовление праздничного торта с глазурью и свечами;
- Игра с гостями в «Музыкальные стулья»;
- Передача посылок;
- Разбивание игрушки с подарками.
Разработчики отмечают, что «Вечеринка Свинки Пеппы» идеально подойдёт для детей, потому что в ней нет рекламы. В игру перенесли знакомых героев, музыку и эффекты по сериалу «Свинка Пеппа».
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