Loop Hero, Inscryption, Kena — игроки выбрали лучшие инди 2021 года

В 2021 году помимо крупнобюджетных игр вышло множество небольших проектов. Пользователи Reddit оставляли своих кандидатов в обсуждениях о самых лучших инди-играх 2021-го.

Среди тайтлов оказались Kena: Bridge of Spirits, карточная Inscryption, российский хит Loop Hero и диаблоид Death’s Door. Каждый из игроков отмечал, чем именно запал в душ тот или иной проект.

Лучшие инди-игры 2021 году по версии пользователей Reddit

Sable — игра пришлась по вкусу благодаря своему уникальному визуальному стилю и интересных геймплейных механик, которые затягивали и дополняли сюжет.

— игра пришлась по вкусу благодаря своему уникальному визуальному стилю и интересных геймплейных механик, которые затягивали и дополняли сюжет. Little Nightmares 2 — продолжение оригинальной Little Nightmares, в которой нужно взять на себя роль другого персонажа. Игра отличилась своей мрачной атмосферой и сюжетом.

— продолжение оригинальной Little Nightmares, в которой нужно взять на себя роль другого персонажа. Игра отличилась своей мрачной атмосферой и сюжетом. Huntdown — чаще всего игроки описывали Huntdown как весёлую и аркадную. Действие игры происходит в будущем, а протагонистами выступают трое охотников за головами.

— чаще всего игроки описывали Huntdown как весёлую и аркадную. Действие игры происходит в будущем, а протагонистами выступают трое охотников за головами. Inscryption — карточная игра, которую многие сравнивали с Hearthstone по части механик. Однако, Inscryption полюбилась благодаря своему стилю и игровому процессу.

— карточная игра, которую многие сравнивали с Hearthstone по части механик. Однако, Inscryption полюбилась благодаря своему стилю и игровому процессу. Ocean’s Heart — игра в духе Stardew Valley, только больший упор в ней сделан именно на ролевую часть. Протагонистом выступает девушка, которая завлекла игроков своей харизмой.

In Sound Mind — инди-хоррор, который в конце каждого уровня предлагает игрокам столкнуться с боссом. Из особенностей: продуманная боевая система и атмосфера.

— инди-хоррор, который в конце каждого уровня предлагает игрокам столкнуться с боссом. Из особенностей: продуманная боевая система и атмосфера. Loop Hero — рогалик от российских разработчиков, которые предлагает затягивающий геймплей и интересные механики. Для многих Loop Hero стала открытием 2021 года.

— рогалик от российских разработчиков, которые предлагает затягивающий геймплей и интересные механики. Для многих Loop Hero стала открытием 2021 года. Kena: Bridge of Spirits — экшен-адвенчура, главной героиней которой выступает молодая проводница духов по имени Кена. Проект отличился визуальной составляющей, а также хоть и простеньким, но захватывающим геймплеем.

— экшен-адвенчура, главной героиней которой выступает молодая проводница духов по имени Кена. Проект отличился визуальной составляющей, а также хоть и простеньким, но захватывающим геймплеем. Death’s Door — инди-игра, в которой игрокам предстоит играть за ворона, работающего перевозчиком и сборщиком душ. Тайтл понравился игрокам за счёт юмора и геймплея.

— инди-игра, в которой игрокам предстоит играть за ворона, работающего перевозчиком и сборщиком душ. Тайтл понравился игрокам за счёт юмора и геймплея. Eastward — ролевая инди, выполненная в ретро-стиле. На выбор сразу два персонажа, притом у каждого из них есть свои навыки.

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