В Dead by Daylight раздают 250 000 очков крови

В Dead by Daylight до 6 января дарят 250 000 очков крови, которые нужны для прокачки персонажа. Для получения валюты достаточно зайти в хоррор до окончания раздачи.
Разработчики решили порадовать игроков после недавних сбоев в Dead by Daylight, из-за которых нельзя было найти друзей и подключиться к игре. Ещё 100 000 очков крови подарят в честь Нового года уже 1 января. Валюта тратится для увеличения уровня и получения предметов. Добыть её можно за вход и игровые достижения.
15 декабря создатели Dead by Daylight анонсировали кроссовер с франшизой «Звонок», в рамках которого в хорроре появится девочка Садако. Коллаборация состоится в марте 2022 года. Помимо этого, в игре часто появляются персонажи из других серий ужасов вроде Фредди Крюгера, Кожаного лица и героев Resident Evil.
Dead by Daylight доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS и Android.
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