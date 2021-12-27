Sony раздаст деньги за трофеи PlayStation
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Sony объявила о старте акции, в рамках которой раздаст ваучеры на покупки в PS Store. Для получения денег игрокам нужно зарабатывать трофеи с 27 декабря по 28 января.
Зарегистрироваться на акцию можно через чат-бота сообщества PlayStation «ВКонтакте». После этого нужно ввести PSN ID и прикрепить скриншоты трофеев, которые делают PS4 и PS5 при получении. Призы дают за наибольшее количество любых достижений, но самые ценные достанутся за платиновые.
Фото: Sony
Призы за платиновые трофеи
- Ваучер на 4000 рублей — 10 победителей из первой сотни участников
- Ваучер на 3500 рублей — 10 победителей из второй сотни участников
- Ваучер на 2500 рублей — 10 победителей из третьей сотни участников
Призы за остальные трофеи
- Ваучер на 1500 рублей — 30 победителей из топ-100 в «Золоте»
- Ваучер на 1000 рублей — 20 победителей из топ-100 в «Серебре»
- Ваучер на 500 рублей — 10 победителей из топ-100 в «Бронзе»
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