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Sony раздаст деньги за трофеи PlayStation

Sony раздаст деньги за трофеи PlayStation
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Sony объявила о старте акции, в рамках которой раздаст ваучеры на покупки в PS Store. Для получения денег игрокам нужно зарабатывать трофеи с 27 декабря по 28 января.

Зарегистрироваться на акцию можно через чат-бота сообщества PlayStation «ВКонтакте». После этого нужно ввести PSN ID и прикрепить скриншоты трофеев, которые делают PS4 и PS5 при получении. Призы дают за наибольшее количество любых достижений, но самые ценные достанутся за платиновые.

Фото: Sony

Призы за платиновые трофеи

  • Ваучер на 4000 рублей — 10 победителей из первой сотни участников
  • Ваучер на 3500 рублей — 10 победителей из второй сотни участников
  • Ваучер на 2500 рублей — 10 победителей из третьей сотни участников

Призы за остальные трофеи

  • Ваучер на 1500 рублей — 30 победителей из топ-100 в «Золоте»
  • Ваучер на 1000 рублей — 20 победителей из топ-100 в «Серебре»
  • Ваучер на 500 рублей — 10 победителей из топ-100 в «Бронзе»
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