В новом трейлере «Бэтмена» показали встречу с Женщиной-кошкой
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Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. В ролике показали встречу героя с Женщиной-кошкой, которую сыграла Зои Кравиц, и несколько экшен-сцен.
За постановку картины отвечает Мэтт Ривз, известный по «Монстро» и «Планете обезьян». Кроме Паттинсона и Кравиц, в картине сыграли Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Джеффри Райт (Джеймс Гордон) и Энди Серкис (Альфред).
Сегодня стало известно, что «Бэтмен» появится в стриминговом сервисе HBO Max и в продаже в других сервисах через 45 дней после премьеры. Она запланирована на 3 марта 2022 года.
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