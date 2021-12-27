God of War Ragnarok выйдет летом 2022 года

Появилась более точная дата выхода God of War Ragnarok — лето 2022 года, в период с конца июня по конец сентября. Сведения нашли в базе данных PlayStation Store.

Да, в США лето считается несколько иначе, поэтому и сроки могут удивлять. Официально сиквел God of War заявлен на 2022 год, хотя изначально игру хотели выпустить ещё в 2021-м, но попросту не успели. Свои извинения после переноса принёс творческий руководитель серии Кори Барлог, поклявшись, что он действительно намеревался выпустить продолжение в срок.

Вместе с God of War Ragnarok в PS Store нашли и дату выхода и Sonic Frontiers — там указано 15 ноября 2022 года. Официально игра заявлена на конец 2022 года, поэтому дата выхода выглядит логичной.