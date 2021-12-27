Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 поздравили дешифровщиков с завершением ARG

Фанатам серии S.T.A.L.K.E.R. 2 удалось разгадать последние загадки ARG, которые привели их к новым концепт-артам и документам по вселенной. Разработчики поздравили участников с окончанием игры и объявили первых дешифровщиков, которые добрались до «истинной концовки». Они получат ультимативное издание шутера.

На раскрытие всех загадок у участников ARG ушло полтора года. Секреты были спрятаны в шифрах, страницах в социальных сетях, сайтах с двойным дном и в аудио и видеозаписях. Во время игры разработчики взяли на себя роль некоторых персонажей для поддержания таинственной атмосферы.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. В день выхода шутер попадёт в сервис Xbox Game Pass.

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