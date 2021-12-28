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Pathfinder: Wrath of the Righteous стала российской игрой года

Pathfinder: Wrath of the Righteous стала российской игрой года
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Издание App2Top подвело итоги первой премии за достижения в российской игровой индустрии. Победителей выбирали в пяти категориях. Лучшей компьютерной игрой года стала RPG под названием Pathfinder: Wrath of the Righteous. В голосовании она опередила Loop Hero, Black Book и The Life and Suffering of Sir Brante. Авторов Pathfinder выбрали студией года — Owlcat Games.

Статуэтки App2Top Awards 2021

Статуэтки App2Top Awards 2021

Лучшей мобильной игрой стал сетевой шутер Mech Arena: Robot Showdown от команды Plarium Global. Инвестором года выбрали GEM Capital, а «HR-бренд года» завоевала SberGames.

Итоги App2Top Awards 2021 за вклад в российскую игровую индустрию

  • Десктопная игра года — Pathfinder: Wrath of the Righteous
  • Разработчик года — Owlcat
  • Мобильная игра года — Mech Arena: Robot Showdown
  • Инвестор года — GEM Capital
  • HR-бренд года — SberGames

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