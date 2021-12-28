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Японские геймеры выбрали лучшие игры всех времён

Японские геймеры выбрали лучшие игры всех времён
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Японский телеканал TV Asahi решил опросить местных геймеров об их самых любимых играх. В исследовании поучаствовали свыше 50 тысяч игроков — издание отобрало 100 самых популярных проектов. Бóльшая часть из них разработана в Японии.

Чаще всего в список любимых игр попадала The Legend of Zelda: Breath of the Wild — она и заняла первое место в топе. На втором месте оказалась Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, замыкает тройку оригинальная Final Fantasy VII.

Топ-10 лучших игр всех времён по версии японских геймеров

  1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  2. Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride
  3. Final Fantasy VII
  4. Animal Crossing: New Horizons
  5. Splatoon 2
  6. Dragon Quest III
  7. Super Smash Bros. Ultimate
  8. Chrono Trigger
  9. Final Fantasy X
  10. Super Mario Bros. 3

Из западных игр в топ попали: Minecraft (20-е место), Tetris (25-е место) и Apex Legends (30-е место). С полным списком можно ознакомиться здесь.

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