Японские геймеры выбрали лучшие игры всех времён

Японский телеканал TV Asahi решил опросить местных геймеров об их самых любимых играх. В исследовании поучаствовали свыше 50 тысяч игроков — издание отобрало 100 самых популярных проектов. Бóльшая часть из них разработана в Японии.

Чаще всего в список любимых игр попадала The Legend of Zelda: Breath of the Wild — она и заняла первое место в топе. На втором месте оказалась Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, замыкает тройку оригинальная Final Fantasy VII.

Топ-10 лучших игр всех времён по версии японских геймеров

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride Final Fantasy VII Animal Crossing: New Horizons Splatoon 2 Dragon Quest III Super Smash Bros. Ultimate Chrono Trigger Final Fantasy X Super Mario Bros. 3

Из западных игр в топ попали: Minecraft (20-е место), Tetris (25-е место) и Apex Legends (30-е место). С полным списком можно ознакомиться здесь.

Ранее редакция PlayStation выбрала главные игры 2021 года. Лучшими из лучших стали как эксклюзивы Sony, так и проекты сторонних разработчиков.

