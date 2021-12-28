Японские геймеры выбрали лучшие игры всех времён

Японский телеканал TV Asahi решил опросить местных геймеров об их самых любимых играх. В исследовании поучаствовали свыше 50 тысяч игроков — издание отобрало 100 самых популярных проектов. Бóльшая часть из них разработана в Японии.
Чаще всего в список любимых игр попадала The Legend of Zelda: Breath of the Wild — она и заняла первое место в топе. На втором месте оказалась Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, замыкает тройку оригинальная Final Fantasy VII.
Топ-10 лучших игр всех времён по версии японских геймеров
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride
- Final Fantasy VII
- Animal Crossing: New Horizons
- Splatoon 2
- Dragon Quest III
- Super Smash Bros. Ultimate
- Chrono Trigger
- Final Fantasy X
- Super Mario Bros. 3
Из западных игр в топ попали: Minecraft (20-е место), Tetris (25-е место) и Apex Legends (30-е место). С полным списком можно ознакомиться здесь.
Ранее редакция PlayStation выбрала главные игры 2021 года. Лучшими из лучших стали как эксклюзивы Sony, так и проекты сторонних разработчиков.
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