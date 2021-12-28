Авторы портативного дисплея для Xbox Series S показали финальную версию устройства

Компания UPspec Gaming выпустила ролик, в котором продемонстрировала работу портативного дисплея xScreen для Xbox Series S. Создатели распаковали устройство и показали, как именно оно будет функционировать вместе с консолью. Помимо экрана, в комплекте идут ножки и специальный чехол, куда можно будет сложить все аксессуары вместе с самой приставкой.

xScreen — это портативный 11,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления экрана 60 Гц. Он крепится к задней части Xbox Series S через порт HDMI и позволяет играть на консоли в «любом месте, где есть электричество».

Поставки xScreen начнутся уже в январе 2022 года. Стоимость составит $ 250 или 18 тысяч рублей. Доставка при этом будет полностью бесплатной в любую точку планеты.

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