Авторы портативного дисплея для Xbox Series S показали финальную версию устройства

Компания UPspec Gaming выпустила ролик, в котором продемонстрировала работу портативного дисплея xScreen для Xbox Series S. Создатели распаковали устройство и показали, как именно оно будет функционировать вместе с консолью. Помимо экрана, в комплекте идут ножки и специальный чехол, куда можно будет сложить все аксессуары вместе с самой приставкой.
xScreen — это портативный 11,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления экрана 60 Гц. Он крепится к задней части Xbox Series S через порт HDMI и позволяет играть на консоли в «любом месте, где есть электричество».
Поставки xScreen начнутся уже в январе 2022 года. Стоимость составит $ 250 или 18 тысяч рублей. Доставка при этом будет полностью бесплатной в любую точку планеты.
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