Легендарный Хидео Кодзима подтвердил работу над двумя новыми играми

Японское издание Famitsu опросило 127 местных игровых разработчиков об их планах и целях на 2022 год. Среди участников оказался и легендарный Хидео Кодзима — автор Metal Gear Solid и Death Stranding. Он поделился своими мыслями и рассказал о работе сразу над двумя новыми играми.
Геймдизайнер сообщил о своих ожиданиях от 2022 года. По его мнению, методы ведения бизнеса сильно изменятся. Он считает, что границы между различными медиа станут ещё более размытыми, чем сейчас.
По словам Кодзимы, в следующем году его студия Kojima Productions ожидает возвращения работы в прежний, очень быстрый ритм. В данный момент команда разрабатывает сразу две игры: какой-то большой проект и нечто экспериментальное. Разработчик не стал вдаваться в подробности.
Ранее Кодзима уже объявлял о создании «эпатажных проектов». Пока неясно, в каком именно сеттинге они развернутся и в чём будет их уникальность. Однако первые детали мы наверняка узнаем уже в 2022 году в виде намёков или, возможно, тизеров.
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