Первый геймплей бесплатного конкурента FIFA покажут уже в январе

Авторы UFL, нового бесплатного футбольного симулятора и будущего конкурента FIFA от EA Sports, анонсировали первый показ геймплея игры. Это произойдёт уже 27 января 2022 года. Об этом разработчики сообщили в небольшом ролике.
UFL — бесплатный футбольный симулятор для ПК и консолей, разрабатываемый белорусской студией Strikerz. Уже известно, что в игре появятся полностью лицензированные клубы, включая «Шахтёр», «Спортинг», «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Вест Хэм Юнайтед». Авторы описывают свой проект как «футсим для скилловых игроков». Судя по всему, создатели планируют навязать Electronic Arts мощную конкуренцию в застоявшемся жанре.
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