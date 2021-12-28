Riot Games выплатит более 7 млрд рублей за дискриминацию

В 2018 году на создателей League of Legends и Valorant студию Riot Games подали коллективный иск бывшие сотрудники. В нём они сообщали о сексизме и другом неподобающем поведении в организации. Изначально стороны договорились на компенсацию в размере $ 10 млн или 732 млн рублей. Однако в дело вмешался Департамент справедливого трудоустройства США и потребовал куда бóльшую сумму.
В результате Riot Games и истцы договорились о компенсации в размере $ 100 млн или 7,3 млрд рублей. В Департаменте отметили, что это историческое событие и большой шаг в направлении решения проблем с дискриминацией на рабочем месте.
По словам главы Riot Games Николо Лорана, за 3 года компания проделала большой путь в сторону инклюзивности и решении внутренних проблем. Несмотря на это, он признаёт, что за ошибки прошлого необходимо нести ответственность.
В похожей ситуации сейчас находится другая американская компания — Activision Blizzard. Дело дошло даже до забастовки: разработчики требуют отставки главы организации Бобби Котика, а свою озабоченность ситуацией высказали главы Xbox, PlayStation и американского подразделения Nintendo.
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