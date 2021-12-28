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Президент Nintendo: дефицит консолей продолжится и в 2022 году

Президент Nintendo: дефицит консолей продолжится и в 2022 году
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Японский сайт Kyoto Shimbun опубликовал небольшое интервью с президентом Nintendo Шунтаро Фурукавой. Он поделился успехами Switch и предупредил о большом дефиците консолей в 2022 году.

Фурукаво рассказал, как именно компания выиграла «Чёрную пятницу» с большим отрывом. По его словам, это случилось благодаря летним и осенним накоплениям — Nintendo производила, но не поставляла крупные партии в магазины. Однако ближе к «Чёрной пятнице» компания вложилась в логистику и отправила более миллиона консолей по всему миру.

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Несмотря на успешную осень 2021 года, Фурукаво выразил обеспокоенность из-за нехватки электронных компонентов. Он считает, что из-за этого как минимум первую треть 2022 года свободно купить Nintendo Switch будет невозможно. Глава компании сравнил ситуацию с аналогичной в начале 2020 года — тогда консоли не было в магазинах вплоть до летнего сезона.

Так или иначе, проблема затронет также Sony и Microsoft. Спустя целый год после выхода нового поколения обычному покупателю всё ещё очень тяжело получить Xbox Series и PlayStation 5. Вероятно, проблема не решится и в 2022 году.

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