«Матрицу: Воскрешение» сняли бы и без участия Ланы Вачовски

В середине декабря вышла четвёртая часть культовой франшизы под названием «Матрица: Воскрешение». Её сняла постановщица Лана Вачовски, ранее работавшая над оригинальной трилогией. Как оказалось, четвёртый фильм сняли бы и без неё.

Об этом в недавнем интервью изданию Deadline рассказал продюсер Warner Bros. Джеймс Мактиг. По его словам, продолжение трилогии «Матрицы» обсуждалось очень много раз. В первую очередь из-за потенциально высоких сборов четвёртой части.

Когда у вас есть франшиза с таким огромным потенциалом для заработка денег, то разговоры о продолжении будут вестись всегда. Такая же ситуация у вселенной Marvel, ведь у неё есть Человек-паук, Железный человек и Тор. У них безграничные возможности по выпуску фильмов с новыми историями про старых героев.



У нас были идеи насчёт новой «Матрицы», и мы рассматривали самые разные варианты. И когда Лана пришла к нам и рассказала о желании снять продолжение, мы не упустили возможность вернуть во франшизу её оригинального создателя.

Сборы «Матрицы: Воскрешение» едва перешли за границу $ 70 млн, однако кино вышло также в сервисе HBO Max, поэтому об успехах четвёртой части трудно судить. Недавно Лана Вачовски сообщила, что «Воскрешение» не станет началом новой трилогии, так что ожидать новых фильмов по вселенной в ближайшее время не стоит.

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