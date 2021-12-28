«Игру в кальмара» уже хотят продлить на третий сезон

Режиссёр популярного корейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк посетил телеканал KBS World. Во время интервью он рассказал, что уже обсуждает с Netflix не только второй, но и третий сезон шоу.

Работу над вторым сезоном Дон Хёк подтвердил ещё в начале ноября, однако тогда и речи не было про третий. Вероятно, на перспективные планы повлиял успех. Шоу стало самым популярным на сервисе и ещё на старте заработало $ 1 млрд. Режиссёр отметил, что хотел бы приступить к съёмкам как можно скорее, потому что осознаёт, насколько сильно фанаты ждут продолжения.

Постановщик также поразмышлял, почему именно его сериал стал таким успешным. По его мнению, на это повлияли острая тема неравенства в обществе и детские, хоть и опасные игры.

Свежая тема корейских детских игр, которые в итоге оказались опасными, думаю, это корень успеха. Сюда же можно отнести и проблемы с неравенством в обществе. Они близки многим странам.

Ожидается, что съёмки второго сезона стартуют в 2022 году. Тогда же стоит ждать и первых деталей.

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