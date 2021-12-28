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«Игру в кальмара» уже хотят продлить на третий сезон

«Игру в кальмара» уже хотят продлить на третий сезон
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Режиссёр популярного корейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк посетил телеканал KBS World. Во время интервью он рассказал, что уже обсуждает с Netflix не только второй, но и третий сезон шоу.

Работу над вторым сезоном Дон Хёк подтвердил ещё в начале ноября, однако тогда и речи не было про третий. Вероятно, на перспективные планы повлиял успех. Шоу стало самым популярным на сервисе и ещё на старте заработало $ 1 млрд. Режиссёр отметил, что хотел бы приступить к съёмкам как можно скорее, потому что осознаёт, насколько сильно фанаты ждут продолжения.

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Постановщик также поразмышлял, почему именно его сериал стал таким успешным. По его мнению, на это повлияли острая тема неравенства в обществе и детские, хоть и опасные игры.

Свежая тема корейских детских игр, которые в итоге оказались опасными, думаю, это корень успеха. Сюда же можно отнести и проблемы с неравенством в обществе. Они близки многим странам.

Ожидается, что съёмки второго сезона стартуют в 2022 году. Тогда же стоит ждать и первых деталей.

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