Из-за «Эйса Вентуры» на Netflix подали в суд

Компания Morgan Creek Productions, создатели «Эйса Вентуры», подала иск против Netflix и продюсеров документального шоу «Король тигров». В заявлении говорится, что авторы без разрешения использовали несколько секунд кадров фильма «Эйс Вентура 2». В первой сцене персонаж Джима Керри общается с обезьяной, которая сидит у него на плечах, а во второй — едет верхом на слоне.

Morgan Creek Productions заявила, что понесла большой ущерб, ведь «Короля тигров» посмотрели миллионы пользователей Netflix. По словам компании, создатели документалки использовали кадры из комедий для повышения ценности шоу, а также для убеждения зрителей в большой популярности диких животных на телевидении.

Morgan Creek Productions пыталась решить вопрос без суда, однако теперь компания намерена возместить весь материальный ущерб и запретить онлайн-кинотеатру использовать кадры из фильмов киностудии. Сумму иска не называют. Netflix пока не комментировала ситуацию.

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