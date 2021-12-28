В Fortnite вернули сразу 16 персонажей из фильмов и комиксов Marvel

Ночью, 28 декабря, в Fortnite неожиданно вернулись полтора десятка персонажей Marvel. Среди них оказались как герои кинематографической вселенной, так и персонажи комиксов вроде Серебряного Сёрфера и Кейбла. При этом добавили не всех: Железного человека и Тора из боевого пропуска в списке нет.
Список персонажей Marvel в Fortnite
- Кейбл
- Человек-муравей
- Блейд
- Домино
- Веном (из комиксов)
- Веном (из фильма Sony)
- Серебряный Сёрфер
- Звёздный Лорд
- Шан-Чи
- Чёрная вдова
- Сорвиголова
- Гамора
- Призрачный гонщик
- Танос
- Капитан Америка
- Ник Фьюри
- Тёмный Феникс.
Многие персонажи доступны со специальными наборами, куда входят тематическое обмундирование, однако любого можно купить и отдельно. Большинство продают за 1500 В-баксов (около 750 рублей), но есть и более дорогие персонажи вроде Венома за 2000 В-баксов (около 1000 рублей).
С полным списком персонажей и обмундирования можно ознакомиться на специальной странице. Пока неизвестно, сколько именно продлится коллаборация Marvel и королевской битвы Epic Games.
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