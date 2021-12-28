NVIDIA выпустила новую видеокарту, а эксперты назвали её самой «бесполезной»

Эксперты немецкого сайта 3DCenter изучили результаты тестов недавно выпущенной видеокарты GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти. По их словам, это самая бессмысленная видеокарта в истории NVIDIA.

Специалисты отмечают, что производительность новинки находится между GeForce RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти и GeForce RTX 2060 Super. При этом новая RTX 2060 в Full HD-разрешении уступает аналогичной Radeon RX 6600 на 11%, а в 4K оказывается быстрее на 5%.

Сравнение производительности видеокарт

В Европе RTX 2060 12 ГБ стоит примерно € 700 или 58 тысяч рублей. За эти же деньги можно купить более современную GeForce RTX 3060 или приобрести вышеупомянутую Radeon RX 6600 за меньшие деньги.

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