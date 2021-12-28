Скидки и подарки: авторы Escape from Tarkov празднуют Новый год

Авторы Escape from Tarkov в честь наступающего 2022 года сделали игрокам праздничные подарки. По сниженным ценам можно купить наборы шутера и мерч в виде футболок, бейсболок и чехлов.

Цена комплектов Escape From Tarkov

Standard Edition — 1200 рублей (без скидки 1600 рублей)

Left Behind Edition — 1950 рублей (без скидки 2600 рублей)

Prepare for Escape Edition — 2700 рублей (без скидки 3600 рублей)

Edge of Darkness Limited Edition — 3749 рублей (без скидки 4999 рублей)

Также каждому пользователю разработчики отправили небольшой подарок. Его можно найти в профиле на сайте Escape from Tarkov. Ещё игра получила патч с новогодним контентом — в ней появились новые предметы, а также есть шанс встретить мирного бота Деда Мороза.

Escape from Tarkov доступна только на ПК в рамках закрытого бета-тестирования.

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