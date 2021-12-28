Скидки и подарки: авторы Escape from Tarkov празднуют Новый год
Поделиться
Авторы Escape from Tarkov в честь наступающего 2022 года сделали игрокам праздничные подарки. По сниженным ценам можно купить наборы шутера и мерч в виде футболок, бейсболок и чехлов.
Цена комплектов Escape From Tarkov
- Standard Edition — 1200 рублей (без скидки 1600 рублей)
- Left Behind Edition — 1950 рублей (без скидки 2600 рублей)
- Prepare for Escape Edition — 2700 рублей (без скидки 3600 рублей)
- Edge of Darkness Limited Edition — 3749 рублей (без скидки 4999 рублей)
Также каждому пользователю разработчики отправили небольшой подарок. Его можно найти в профиле на сайте Escape from Tarkov. Ещё игра получила патч с новогодним контентом — в ней появились новые предметы, а также есть шанс встретить мирного бота Деда Мороза.
Escape from Tarkov доступна только на ПК в рамках закрытого бета-тестирования.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
16:17
-
15:29
-
15:14
-
15:03
-
14:51
-
14:15
-
13:58
-
13:16
-
13:05
-
12:49
-
12:39
-
12:08
-
11:41
-
11:10
-
10:50
-
10:24
-
09:55
-
09:21
-
08:54
-
08:32
- 27 декабря 2021
-
23:50
-
22:54
-
22:14
-
21:35
-
21:25
-
21:11
-
20:37
-
20:24
-
19:11
-
19:00
-
18:54
-
17:14
-
16:10
-
15:11
-
14:59
Партнерский контент