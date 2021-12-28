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Игроки натравили Кратоса на Тёмного Принца Персии. Кто победит?

Игроки натравили Кратоса на Тёмного Принца Персии. Кто победит?
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Пользователь Reddit под ником unreleased002, видимо, фанат франшиз God of War и Prince of Persia. Он решил узнать у других игроков, кто оказался бы сильнее в схватке — Кратос или Тёмный Принц Персии?

Большая часть аудитории в комментариях поставила на спартанца, поскольку он — бог войны, который убил много подобных себе противников. Однако нашлись и те, кто точно отдал бы победу Принцу, ведь он может манипулировать временем. Если бы такой кроссовер случился, то, вероятно, нас ждала бы бесконечная битва с постоянной перемоткой назад.

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Единственное, что может победить Кратоса — смерть.

Jman1kderas предположил, что молодой Кратос мог бы проиграть из-за своей вспыльчивости и ярости, а вот постаревший и мудрый спартанец из God of War 2018 победит с гораздо большей вероятностью.

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