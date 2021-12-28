СМИ сравнило екатеринбургских политиков с персонажами из «Ведьмака»

Российское издание «ФедералПресс» устроило политикам Екатеринбурга и Свердловской области небольшое знакомство с сериалом «Ведьмак». Так как у представителей власти нет времени на просмотр популярных шоу, журналисты провели параллель между ними и персонажами шоу. Конечно, всё сделано в шутку.

Например, в губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве видят Геральта. Политик тоже прошёл непростой путь, и ему, как и ведьмаку, приходится принимать непростые решения.

Как и персонаж популярной киносаги, свердловский губернатор неукоснительно следует раз и навсегда избранному кодексу поведения.

Евгений Куйвашев

Геральт

Цири можно назвать приёмной дочерью Геральта, которую он многому обучил. Аналогом выступает Юлия Хусаинова. Она долгое время была советником губернатора Куйвашева, помогая ему во многих делах. Именно во время работы с политиком Хусаинова развивалась как специалист.

Какие ещё провели параллели с политиками и персонажами сериала?

Йеннифэр из Венгерберга — Эльмира Туканова

Весемир — Валерий Чайников

Бард Лютик — Александр Новиков

Эмгыр вар Эмрейс — Владимир Якушев

Граф Сигизмунд Дийкстра — Олег Чемезов

Кагыр аэп Кеаллах — Дмитрий Ионин

Трисс Меригольд — Елена Клименко

Вильгефорц из Роггевеена — Владимир Тунгусов

Второй сезон «Ведьмака» вышел 17 декабря на Netflix с русскими субтитрами и дубляжом.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!