Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Глава СК РФ видит в западных играх и фильмах угрозу России

Глава СК РФ видит в западных играх и фильмах угрозу России
Комментарии

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что западные игры и фильмы представляют России угрозу. Якобы продукты влияют на молодёжь и навязывают ей чуждые ценности.

Бастрыкин отметил, что в западных играх и фильмах злодеями часто выставляют именно русских персонажей. По словам главы СК, можно увидеть, что часто Россию показывают как угрозу, которую нужно ликвидировать.

Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодёжь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Мы сталкиваемся с насаждением нашему молодому поколению чуждых ценностей и идеалов.

Ещё в конце сентября 2021 года Бастрыкин обвинил в нападениях на учебные заведения именно влияние игр и интернета. Якобы последний дурно влияет на молодое поколение, а игры учат жестокости и убийствам.

Голосование: выбираем лучшую игру 2021 года вместе! Голосование: выбираем лучшую игру 2021 года вместе!

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021