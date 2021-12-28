Глава СК РФ видит в западных играх и фильмах угрозу России

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что западные игры и фильмы представляют России угрозу. Якобы продукты влияют на молодёжь и навязывают ей чуждые ценности.

Бастрыкин отметил, что в западных играх и фильмах злодеями часто выставляют именно русских персонажей. По словам главы СК, можно увидеть, что часто Россию показывают как угрозу, которую нужно ликвидировать.

Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодёжь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Мы сталкиваемся с насаждением нашему молодому поколению чуждых ценностей и идеалов.

Ещё в конце сентября 2021 года Бастрыкин обвинил в нападениях на учебные заведения именно влияние игр и интернета. Якобы последний дурно влияет на молодое поколение, а игры учат жестокости и убийствам.

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