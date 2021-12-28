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Появились кадры и интервью с актёрами «Гарри Поттера» в честь выхода спецэпизода

Появились кадры и интервью с актёрами «Гарри Поттера» в честь выхода спецэпизода
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Уже 1 января 2022 года в сервисе HBO Max состоится премьера спецэпизода «Гарри Поттера» в честь 20-летия франшизы. 28 декабря в сети появились кадры из эпизода, а также интервью с актёрами, включая Дэниэла Рэдклиффа, Эмму Уотсон, Тома Фелтона, Руперта Грина и других.

На опубликованных кадрах можно увидеть действительно семейную атмосферу. Актёры рады видеть друг друга спустя столько времени. Это выражается во взглядах, общем настроении и улыбках.

Канал CineMagna выложил большое видео, которое разделено на отрезки. В каждом из них актёры рассказывают о роли франшизы в их жизни и делятся эмоциями от воссоединения. Например, Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, отметил, что его посетило странное чувство, поскольку возвращаться в Хогвартс спустя столько лет как минимум необычно.

Также появились фрагменты за кадром самого спецвыпуска. В первой части есть отрезки из диалогов Дэниэла Рэдклиффа, Гари Олдмана и других. Во второй части происходит почти то же самое. В ролике можно увидеть актёров, сидящих напротив друг друга, а также радостных Эмму Уотсон и Тома Фелтона.

В России спецэпизод покажет «Амедиатека». Вероятно, будет полный дубляж.

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