LEGO теперь официально представила набор по Sonic the Hedgehog
Поделиться
LEGO анонсировала набор по Sonic the Hedgehog, который предложила 24-летняя Вив Грэннелл через платформу LEGO Ideas. Комплект состоит из 1125 деталей, из которых собирается культовая локация Зелёные холмы.
Среди деталей появятся пять мини-фигурок, среди которых обновлённый Соник, Доктор Эггман, мотожук, краб и фантомный рубин. В комплект также входят 10 коробок с золотыми кольцами, рычаг для подбрасывания героев в воздух, ускоряющие экраны и робот-яйцо для главного злодея. Как и в игре, фанаты LEGO смогут собрать драгоценные камни.
Фото: LEGO
Фото: LEGO
Набор LEGO Sonic the Hedgehog поступит в продажу 1 января за 6000 рублей.
Новость по темеLEGO выпустит наборы по Horizon Zero Dawn
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
22:03
-
21:01
-
20:06
-
20:01
-
20:00
-
19:09
-
19:04
-
18:34
-
18:17
-
17:55
-
16:59
-
16:17
-
15:29
-
15:14
-
15:03
-
14:51
-
14:15
-
13:58
-
13:16
-
13:05
-
12:49
-
12:39
-
12:08
-
11:41
-
11:10
-
10:50
-
10:24
-
09:55
-
09:21
-
08:54
-
08:32
- 27 декабря 2021
-
23:50
-
22:54
-
22:14
-
21:35
Партнерский контент