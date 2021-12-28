LEGO теперь официально представила набор по Sonic the Hedgehog

LEGO анонсировала набор по Sonic the Hedgehog, который предложила 24-летняя Вив Грэннелл через платформу LEGO Ideas. Комплект состоит из 1125 деталей, из которых собирается культовая локация Зелёные холмы.

Среди деталей появятся пять мини-фигурок, среди которых обновлённый Соник, Доктор Эггман, мотожук, краб и фантомный рубин. В комплект также входят 10 коробок с золотыми кольцами, рычаг для подбрасывания героев в воздух, ускоряющие экраны и робот-яйцо для главного злодея. Как и в игре, фанаты LEGO смогут собрать драгоценные камни.

Фото: LEGO

Фото: LEGO

Набор LEGO Sonic the Hedgehog поступит в продажу 1 января за 6000 рублей.

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