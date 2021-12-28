Палача Рока из DOOM и других героев Bethesda хотят добавить в Fortnite

В новом подкасте XboxEra ведущий Ник Бейкер рассказал, что Microsoft работает с Epic Games над внедрением персонажей Bethesda в Fortnite. Одним из первых в королевской битве может появиться Палач Рока из DOOM.
По информации Бейкера, Microsoft планирует представить в Fortnite ряд персонажей Bethesda, среди которых могут быть герои The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein. Журналист не готов назвать примерные сроки появления и отметил, что слышал о коллаборации с Наруто за полгода до его появления в королевской битве Epic Games.
Из героев Microsoft в Fortnite уже появились Мастер Чиф из Halo и Маркус Феникс из Gears of War. После присоединения Bethesda к Xbox Game Studios внедрение в королевскую битву Epic Games узнаваемых Палача Рока и «БиДжея» Бласковица вполне ожидаемо.
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