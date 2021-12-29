Сборы «Человека-паука: Нет пути домой» в США стали рекордными для Sony Pictures

Новый фильм про приключения Дружелюбного соседа продолжает бить рекорды. Во вторник «Человек-паук: Нет пути домой» превысил планку сборов в $ 500 млн только в США — это абсолютный рекорд Sony Pictures за всю её историю.
Результата со внушительной цифрой удалось добиться за 11 дней проката. По всему миру лента уже собрала более $ 1 млрд и продолжает набирать кассу. Аналитики подсчитали, что общая прибыль «Нет пути домой» составит около $ 610 млн, 75% из которой перейдёт на счёт Sony, остальные 25% заберёт Disney.
Картина не только оказалась очень прибыльной, но и чрезвычайно эмоциональной. Даже Кир Кардашьян не выдержала и начала спойлерить фильм в своём «Инстаграме». Её подписчики возмутились, и звезде пришлось удалить фрагменты фильма из «историй».
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