Epic Games добавит в свои сервисы систему инвентаря с доступом в разных магазинах
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Глава Epic Games Тим Суини поделился некоторыми планами компании. По его словам, студия уже работает над внедрением системы инвентаря в собственные онлайн-сервисы. Он уточнил, что функция будет доступна на разных платформах и в различных магазинах, однако не уточнил детали. При этом Суини отметил, что система не будет похожа на таковую из Steam.
Сейчас мы работаем над кроссплатформенной системой инвентаря, которая будет доступна в разных онлайн-магазинах. Но её пока нельзя сравнить со SteamWorks.
Мы были бы рады, если бы игры с поддержкой торговой площадки Steam появились в Epic Games Store. Но Valve, видимо, привязала эту функцию к Steam.
О сроках появления системы инвентаря глава Epic Games не сообщил. Вполне возможно, что первые детали функции мы узнаем уже в 2022 году.
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