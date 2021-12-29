Epic Games добавит в свои сервисы систему инвентаря с доступом в разных магазинах

Глава Epic Games Тим Суини поделился некоторыми планами компании. По его словам, студия уже работает над внедрением системы инвентаря в собственные онлайн-сервисы. Он уточнил, что функция будет доступна на разных платформах и в различных магазинах, однако не уточнил детали. При этом Суини отметил, что система не будет похожа на таковую из Steam.

Сейчас мы работаем над кроссплатформенной системой инвентаря, которая будет доступна в разных онлайн-магазинах. Но её пока нельзя сравнить со SteamWorks.



Мы были бы рады, если бы игры с поддержкой торговой площадки Steam появились в Epic Games Store. Но Valve, видимо, привязала эту функцию к Steam.

О сроках появления системы инвентаря глава Epic Games не сообщил. Вполне возможно, что первые детали функции мы узнаем уже в 2022 году.

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