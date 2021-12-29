Игрок в Red Dead Online воссоздал в игре Доктора Осьминога из «Человека-паука»

Многие из нас любят детально настраивать своего персонажа и делать его похожим на героя из любимого произведения. Так, пользователь Reddit под ником HeySoloSoyYo решил воссоздать Доктора Октавиуса из «Человека-паука» в Red Dead Online. И у него вышло очень достойно.
Судя по всему, автор вдохновлялся образом Осьминога Альфреда Молины — он появлялся во втором фильме Сэма Рейми и в недавнем «Нет пути домой». Конечно, за спиной ему не хватает щупалец, однако и без них персонаж получился очень похожим на известного злодея.
У HeySoloSoyYo уже вошло в привычку создавать культовые образы. Ранее он сотворил Кратоса из God of War, Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов» и даже футболиста Лионеля Месси. Работы автора можно посмотреть на его странице.
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