Netflix обязали распространять 20 российских телеканалов после внесения в реестр РКН

28 декабря Роскомнадзор внёс онлайн-кинотеатр Netflix в собственный реестр аудиовизуальных сервисов. Это значит, что стриминговый сервис теперь официально соответствует требованиям законодательства РФ.

Однако из-за внесения в реестр Netflix теперь обязан распространять 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса. Требование вступит в силу в марте 2022 года. Об этом изданию ТАСС рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

По его словам, Netflix должен исполнять требования статьи 10.5 закона «Об информации». Выступать владельцем аудиовизуального сервиса должно российское юридическое лицо. При этом владельцам иностранных видеосервисов можно контролировать не более 20% уставного капитала. Глава ассоциации добавил, что в будущем в реестр, скорее всего, внесут и другие зарубежные ресурсы, включая Apple TV+, Google Play и Crunchyroll.

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