С героями второго сезона «Ведьмака» выпустят фигурки
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Онлайн-магазин McFarlane открыл предзаказы на фигурки персонажей из второго сезона «Ведьмака» от Netflix. В продажу поступят 4 разные модельки из шоу.
В данный момент на выбор доступны:
- Геральт;
- Геральт под действием эликсиров;
- Цири;
- Плотва.
Каждая фигурка создаётся в размере 7 дюймов. Как заявляют авторы, игрушки состоят из 22 подвижных частей. Предзаказать работы можно на Amazon: стоимость составляет $ 30 или 2200 рублей без учёта доставки. При этом плотва стоит подороже — $ 40 или 2900 рублей. Подробнее рассмотреть фигурки можно здесь. Официальный релиз состоится 14 апреля 2022 года.
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