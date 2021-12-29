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С героями второго сезона «Ведьмака» выпустят фигурки

С героями второго сезона «Ведьмака» выпустят фигурки
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Онлайн-магазин McFarlane открыл предзаказы на фигурки персонажей из второго сезона «Ведьмака» от Netflix. В продажу поступят 4 разные модельки из шоу.

В данный момент на выбор доступны:

  • Геральт;
  • Геральт под действием эликсиров;
  • Цири;
  • Плотва.

Каждая фигурка создаётся в размере 7 дюймов. Как заявляют авторы, игрушки состоят из 22 подвижных частей. Предзаказать работы можно на Amazon: стоимость составляет $ 30 или 2200 рублей без учёта доставки. При этом плотва стоит подороже — $ 40 или 2900 рублей. Подробнее рассмотреть фигурки можно здесь. Официальный релиз состоится 14 апреля 2022 года.

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