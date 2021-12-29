СМИ: Джоан Роулинг всё-таки появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»

По данным издания The Independent, автор вселенной «Гарри Поттера» Джоан Роулинг всё-таки поучаствует в грядущем спецэпизоде. Ранее создатели не собирались её приглашать на съёмки после обвинений в трансфобии.

The Independent сообщает, что сперва актёры расскажут, как творчество писательницы повлияло на них и на миллионы людей по всему миру. Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф отметит, что Роулинг удалось вернуть людям любовь к чтению.

Очень легко забыть то, что в то время многие говорили о смерти книг. Одна из множества причин моего восхищения Роулинг — её способность вернуть людям любовь к чтению.

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Затем актёры перейдут к обсуждению сложности кастинга «Гарри Поттера и философского камня». В этот момент в кадре появится сама Джоан Роулинг. Она расскажет, насколько Рэдклифф понравился ей на пробах, хотя авторы адаптации уже почти отчаялись найти подходящего кандидата.

Премьера спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» состоится 1 января 2022 года на HBO Max и «Амедиатеке».

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