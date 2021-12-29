«Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо возглавил топ Netflix

Netflix опубликовал недельный чарт по просмотрам с 20 по 26 декабря. На вершине оказалась вышедшая 24 декабря лента «Не смотрите наверх» с Леонардо ДиКаприо. Всего за 3 дня зрители потратили на картину 111 млн часов.



На втором месте расположилась драма «Непрощённая» с Сандрой Буллок и результатом в 26,6 млн часов. Замыкает тройку «Форсаж: Хоббс и Шоу» c Дуэйном Джонсоном — 26,5 млн часов.

Тем временем второй сезон «Ведьмака» продолжает показывать отличные результаты среди сериалов. За вторую неделю показа зрители посмотрели ещё 168 млн часов шоу, доведя общий результат до невероятных 310 млн. На втором месте очутился второй сезон «Эмили в Париже» с результатом 107 млн часов. Замкнул тройку первый сезон «Ведьмака» — 60 млн часов.

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