Насколько увеличивается сердцебиение во время игры в Warzone? Фанат выяснил

Пользователь Reddit под ником HeroJournal решил выяснить, насколько увеличивается сердцебиение во время игры как в соревновательные, так и в одиночные игры. Как правило, во время зрелищных мультиплеерных битв нешуточно поднимается пульс и усиливается напряжение.
Для исследования он использовал приложение Bearable и специального трекера вместе со своей девушкой. Исследование велось на протяжении года. Результаты получились занятными.
Сильнее всего пульс игрока поднимался во время игры в Call of Duty: Warzone — на целых 62% выше нормы. Оно и неудивительно, ведь ставки в королевской битве очень высоки, а от любого действия зависит жизнь персонажа.
У подруги автора ситуация иная: больше всего сердцебиение поднималось на протяжении игры в кооперативный симулятор готовки Overcooked! 2. В нём нужно на скорость создавать различные блюда и носиться по уровню за ингредиентами. В ситуацию вмешиваются различные условия, включая стихийные бедствия и постепенные разрушения по всему уровню.
Из самых спокойных игр можно выделить градостроительный симулятор Cities: Skylines и эксклюзив Nintendo Switch под названием Animal Crossing: New Horizons. Именно они позволили геймерам расслабиться и отдохнуть от сетевых баталий.
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