Состоялась премьера сериала «Книга Бобы Фетта» на Disney+. Не в России
Поделиться
29 декабря на Disney+ вышел первый эпизод сериала «Книга Бобы Фетта». Сам сервис запустился ещё в 2019 году, однако до России он так и не добрался, так что посмотреть шоу можно только на оригинальном сайте с использованием VPN-программ. В другом случае вас уведомят, что в регионе сервис не поддерживается.
Когда выйдут следующие серии?
- 2 серия — 5 января
- 3 серия — 12 января
- 4 серия — 19 января
- 5 серия — 26 января
- 6 серия — 2 февраля
- 7 серия — 9 февраля
Появление сериала стало возможным благодаря успеху шоу «Мандалорец» с Педро Паскалем в главной роли. Проект про Бобу Фетта посвятили новой истории персонажа и его развитию. Роль охотника за головами исполнил Темуэра Моррисон, который играл Фетта в оригинальной трилогии «Звёздных войн».
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
13:33
-
13:24
-
13:18
-
12:56
-
12:28
-
12:18
-
11:54
-
11:15
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:29
-
08:53
-
08:30
- 28 декабря 2021
-
23:38
-
22:03
-
21:01
-
20:06
-
20:01
-
20:00
-
19:09
-
19:04
-
18:34
-
18:17
-
17:55
-
16:59
-
16:17
-
15:29
-
15:14
-
15:03
-
14:51
-
14:15
-
13:58
-
13:16
-
13:05
Партнерский контент