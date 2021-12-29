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Премьера сериала «Книга Бобы Фетта», расписание выхода всех серий

Состоялась премьера сериала «Книга Бобы Фетта» на Disney+. Не в России
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29 декабря на Disney+ вышел первый эпизод сериала «Книга Бобы Фетта». Сам сервис запустился ещё в 2019 году, однако до России он так и не добрался, так что посмотреть шоу можно только на оригинальном сайте с использованием VPN-программ. В другом случае вас уведомят, что в регионе сервис не поддерживается.

Когда выйдут следующие серии?

  • 2 серия — 5 января
  • 3 серия — 12 января
  • 4 серия — 19 января
  • 5 серия — 26 января
  • 6 серия — 2 февраля
  • 7 серия — 9 февраля

Появление сериала стало возможным благодаря успеху шоу «Мандалорец» с Педро Паскалем в главной роли. Проект про Бобу Фетта посвятили новой истории персонажа и его развитию. Роль охотника за головами исполнил Темуэра Моррисон, который играл Фетта в оригинальной трилогии «Звёздных войн».

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