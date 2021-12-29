Русские умельцы показали амбициозный хоррор ILL. Теперь он на Unreal Engine 5

Небольшая студия Team Clout, в которую входят разработчики из России, представили геймплейный отрезок хоррора ILL. Изначально проект разрабатывали на Unreal Engine 4, однако в итоге его перенесли на современный UE 5.
В показанном фрагменте можно увидеть главного героя, который пришёл в локацию и сообщил что-то по рации. Авторы хоррора продемонстрировали анимацию c револьвером и озвучку протагониста, которую сделал Ник Апостолидес — голос Леона Кеннеди из ремейка Resident Evil 2.
Стоит обратить внимание на детали: пошарпанный пол, множество крови, мягкое освещение, документация на столах и компьютеры.
Разработка проекта находится на ранней стадии. Ранее Team Clout обещала, что в игре появятся реалистичная физика, проработанная расчленёнка и страшная атмосфера. Команду можно поддержать на платформе Patreon. На данный момент разработчиков спонсируют 633 человека.
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